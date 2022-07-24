Замглавы ВГА Херсонской области Губарева назвала референдум о присоединении к России шансом выйти с «дикого поля»

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24 июля 2022, 08:50

Флаг России, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Екатерина Губарева, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области, назвала референдум о присоединении региона к Российской Федерации шансом выйти с «дикого поля». Соответствующую публикацию Губарева разместила в Telegram.

В субботу стало известно, что в Херсонской области приступят к формированию избирательной комиссии для организации выборов и референдума.

«Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего… Референдум — это наш шанс выйти с "дикого поля"», — отметила Екатерина Губарева в своем посте.

Как сообщалось ранее сегодня, американский государственный секретарь Энтони Блинкен обвинил Москву в ракетном ударе по одесскому порту, не приведя доказательств.