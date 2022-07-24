Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в ракетном ударе по порту Одессы, не приведя доказательств

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24 июля 2022, 08:32 Источник: РИА Новости

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен обвинил Российскую Федерацию в ракетном ударе по одесскому порту, не приведя доказательств. Об этом информирует РИА Новости.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в причастности к ним», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Согласно утверждению Блинкена, Москва пытается лишить Украину «экономической жизнеспособности».

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The National Interest указало на то, что Китай и Иран явно поддерживают российское видение конфликта на Украине.