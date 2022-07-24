Лавров прокомментировал слова Бербок, которая осудила Эрдогана за совместное фото с Путиным: «у них это одержимость какая-то»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 июля 2022, 16:18 Источник: ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото: IMAGO/Thomas Imo/photothek.net/globallook.com

Запад одержим стремлением продемонстрировать миру «изоляцию» РФ — там даже пытаются воздействовать на лидеров «дружественных» России стран с тем, чтобы они воздержались от совместных фото с российскими политиками. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Египте в воскресенье глава МИД Сергей Лавров.

В качестве примера он привел ситуацию с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

«Госпожа Бербок в каком-то интервью обрушилась на президента Турции Эрдогана за то, что он, являясь президентом страны — члена НАТО позволил себе сфотографироваться с Путиным в Тегеране. <...> Это вопрос уже не сферы дипломатии, это другая отрасль изучения человеческого организма», - заявил Лавров.

Он также рассказал, что ему перед визитом в Африку показали протокол, распространенный среди дипкорпуса секретариатом Лиги арабских государств. Группа послов, представляющих США, Францию, Германию, Великобританию и Евросоюз, потребовала от «арабских друзей» России не подписывать с ней никаких документов и не фотографироваться с ее политиками.

«Вот видите, у них это одержимость какая-то - вот этими фотографиями», - резюмировал Лавров.