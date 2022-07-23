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Бербок раскритиковала Эрдогана за совместное фото с Путиным

, 10:03 Источник: Свободная Пресса

Бербок раскритиковала Эрдогана за совместное фото с Путиным
Фотография лидеров со встречи в Тегеране, Iranian Presidency/ globallookpress/cpm

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Свободная Пресса».

«То, что президент Турции на этом фото — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», — отметила она.

Бербок также добавила, что это «просто непостижимо», так как Турция, будучи членом НАТО, важна в вопросе Украины.

Напомним, фотография была сделана во время встречи лидера Росси, Турции и Ирана в Тегеране.

Ранее сообщалось, что Иран воспринял позитивно визит Путина.

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