Бербок раскритиковала Эрдогана за совместное фото с Путиным

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23 июля 2022, 10:03 Источник: Свободная Пресса

Фотография лидеров со встречи в Тегеране, Iranian Presidency/ globallookpress/cpm

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Свободная Пресса».



«То, что президент Турции на этом фото — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», — отметила она.



Бербок также добавила, что это «просто непостижимо», так как Турция, будучи членом НАТО, важна в вопросе Украины.



Напомним, фотография была сделана во время встречи лидера Росси, Турции и Ирана в Тегеране.



Ранее сообщалось, что Иран воспринял позитивно визит Путина.