Посол РФ в Тегеране Джагарян: реакция на визит Путина в Иран «положительная, если не восторженная»

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21 июля 2022, 11:44

Президент России Владимир Путин и президентом Ирана Ибрахимом Раиси, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Посол России в Тегеране Леван Джагарян отметил позитивную реакцию иранцев на состоявшийся 19 июля визит президента России Владимира Путина в Иран. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

В Иране прошли несколько раундов двусторонних переговоров, на которые прибыл Путин.



«Реакция положительная, если не сказать восторженная. Здесь оказали очень теплый прием нашему лидеру», -подвел итоги встречи Джагарян.



Посол также отметил обнадеживающие результаты визита главы государства, которые «превзошли ожидания».



По словам Джагаряна, Россия и дальше продолжит взаимовыгодно сотрудничать с Тегераном в различных сферах.



Ранее сообщалось, что глава Пентагона Остин посоветовал руководству Ирана отказаться от идеи продажи России беспилотников.