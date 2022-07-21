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Посол РФ в Тегеране Джагарян: реакция на визит Путина в Иран «положительная, если не восторженная»

, 11:44

Посол РФ в Тегеране Джагарян: реакция на визит Путина в Иран «положительная, если не восторженная»
Президент России Владимир Путин и президентом Ирана Ибрахимом Раиси, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Посол России в Тегеране Леван Джагарян отметил позитивную реакцию иранцев на состоявшийся 19 июля визит президента России Владимира Путина в Иран. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

В Иране прошли несколько раундов двусторонних переговоров, на которые прибыл Путин.

«Реакция положительная, если не сказать восторженная. Здесь оказали очень теплый прием нашему лидеру», -подвел итоги встречи Джагарян.

Посол также отметил обнадеживающие результаты визита главы государства, которые «превзошли ожидания».

По словам Джагаряна, Россия и дальше продолжит взаимовыгодно сотрудничать с Тегераном в различных сферах.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Остин посоветовал руководству Ирана отказаться от идеи продажи России беспилотников.

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