Военное командование США посоветовало руководству Ирана отказаться от идеи продажи России беспилотников

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20 июля 2022, 22:56 Источник: ТАСС

Иранские беспилотники. Фото: Iranian Army Office/globallook.com

Глава Пентагона Ллойд Остин посоветовал Ирану воздержаться от поставок России беспилотников и каких-либо вооружений, назвав это «плохой идеей». Об этом он сказал на брифинге, посвященном итогам очередного заседания западной группы по координации помощи Киеву, которая проходила в среду в режиме видеоконференции.

«Мы бы советовали Ирану этого не делать. Мы думаем, что это по-настоящему плохая идея», - заявил Остин.

Аналогичное мнение высказал и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, подобный шаг Ирана «не будет мудрым поступком».

О планах передачи Ираном сотен боевых беспилотников России сообщил 11 июля помощник президента США по нацбезопасности Джек Салливан.

Как заявил по итогам визита в Тегеран президента РФ Владимира Путина его помощник Юрий Ушаков, речь о продаже России дронов в ходе переговоров с лидерами Ирана не поднималась.