Помощник президента РФ Ушаков: Путин не обсуждал покупку иранских беспилотников ни с Раиси, ни с Хаменеи

Аргументы Недели → Политика 13+

19 июля 2022, 22:07 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, Сейед Эбрахим Раиси и Али Хаменеи. Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/globallook.com

В ходе своего визита в Тегеран во вторник президент России Владимир Путин не обсуждал с лидерами Ирана поставки беспилотников для РФ. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости помощник Путина Юрий Ушаков.

«Беспилотники не обсуждались ни с президентом [Ирана Ибрахимом Раиси], ни с верховным лидером [Али Хаменеи]», - сказал Ушаков.

Накануне визита Владимира Путина в Иран помощник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан сообщал о планах Москвы приобрести у Тегерана сотни боевых беспилотников для спецоперации в Украине. Позже эту информацию опроверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.