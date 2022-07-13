Глава иранского МИД опроверг слова Джейка Салливана о планах Тегерана передать России сотни беспилотников

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13 июля 2022, 10:53 Источник: ТАСС

Иранский беспилотник. Фото: Iranian Army Office/globallook.com

Тегеран придерживается позиции не помогать ни одной из сторон украинского конфликта, поэтому речи о передаче России иранских беспилотников не идет. Об этом в интервью газете la Repubblica, опубликованном в среду, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Министр подчеркнул, что Россия и Иран сотрудничают в сфере обороны, но при этом Тегеран избегает любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в Украине.

«Некоторые западные страны, среди которых США, производят вооружения и стараются продать свою продукцию. Мы же стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации. Мы работаем над тем, чтобы остановить эту войну», - сказал министр.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран планирует передать России большое количество беспилотных летательных аппаратов.