Помощник президента США Салливан сообщил, что Иран поставит России несколько сотен беспилотников

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июля 2022, 07:38 Источник: РБК

Владимир Путин и Сейед Эбрахим Раиси. Фото с сайта Кремля.

Белый дом располагает информацией, что Иран планирует поставить в Россию несколько сотен беспилотных летательных аппаратов и начнет обучение российских военных их использованию уже в июле. Об этом сообщил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит The Associated Press.

По словам представителя Белого дома, Кремль обратился к Ирану с просьбой предоставить дроны, которые РФ планирует использовать в ходе военной спецоперации в Украине.

«Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники, способные нести оружие, в ускоренные сроки», — заявил Салливан.

Ранее сообщалось, что в конце июня, на полях Каспийского саммита в Ашхабаде прошла двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси.