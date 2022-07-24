Захарова заявила, что представители Госдепа «умоляют» зарубежных коллег не фотографироваться с Лавровым

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24 июля 2022, 07:13 Источник: Telegram

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Мария Захарова отметила, что таким образом сотрудники Госдепа США пытаются продемонстрировать, что Россия находится в "изоляции".

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что американские дипломаты "бегают в разных странах от дома к дому и умоляют" не фотографироваться с Сергеем Лавровым, чтобы эти снимки не могли быть использованы Москвой как доказательство отсутствия изоляции. Захарова заметила, что РФ для этих целей использует "глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности" американских чиновников и дипломатов.