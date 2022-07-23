Захарова напомнила Гутерришу, осудившему ракетный обстрел Одесского порта, о гибели детей Донбасса

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июля 2022, 19:44 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря ООН, сделанное им в субботу в связи с ракетными обстрелами Одесского морского порта.

Ранее официальный сайт ООН привел слова генсека о «безоговорочном осуждении» обстрелов, случившихся на следующий день после подписания зернового соглашения в Стамбуле, которое предусматривает безопасный экспорт украинского зерна, в том числе из порта Одессы. Гутерриш назвал атаку порта угрозой выполнению стамбульских соглашений.

«Страшно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш так же «безоговорочно» не осуждает то, что киевский режим убивает детей в Донбассе», - написала по этому поводу Захарова в своем телеграм-канале.