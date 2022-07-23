Генсек ООН Гуттериш осудил удары по Одесскому порту, нанесенные в субботу

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июля 2022, 17:00 Источник: Коммерсантъ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Lev Radin/Globallook.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил ракетные удары, нанесенные в субботу по Одесскому порту. По его мнению, это ставит под угрозу выполнение заключенных в Стамбуле соглашений по зерну, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары, нанесенные сегодня в украинском порту Одессы. Вчера все стороны [соглашения] взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки», - говорится в заявлении ООН.

Об ударах по Одесскому морскому порту сообщили в субботу начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк и президент Украины Владимир Зеленский. При этом указывается, что зернохранилища в результате атаки не пострадали. Минобороны РФ пока не прокомментировало случившееся.