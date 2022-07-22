В ООН раскрыли подробности зернового соглашения: оно подписано на 120 дней, дополнительного разминирования проводиться не будет

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22 июля 2022, 18:07

Судно с зерном. Фото: Danita Delimont/globallook.com

«Продуктовая сделка» по экспорту украинского зерна подписана на 120 дней с возможностью ее продления. Об этом после подписания соглашения в Стамбуле сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ООН.

Он также рассказал о других подробностях сделки. По его словам, дополнительного разминирования территориальных вод не планируется, так как это займет слишком много времени. Корабли будут вести украинские лоцманы по безопасным коридорам.

Стороны договорились также не атаковать суда с зерном и портовые сооружения, «связанные с выполнением договора».

Кроме того, будет создан совместный координационный центр, куда войдут представители России, Украины, Турции и ООН, и сформированы группы для инспекции судов.

Как заявил представитель ООН, подготовка к старту перевозок может занять несколько недель, подчеркнув, что важно успеть освободить зернохранилища до начала уборки нового урожая.