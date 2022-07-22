Эрдоган сообщил, что коридор для экспорта украинского зерна заработает уже в ближайшие дни

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22 июля 2022, 17:34 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Соглашение по зерну, достигнутое в Стамбуле в рамках четырехсторонней встречи (Россия, Украина, Турция и ООН) — это важный шаг для решения продовольственного кризиса, заявил после подписания документов в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сообщил также, что коридор для экспорта украинского зерна начнет работать уже в ближайшие дни.

По словам турецкого лидера, подписанное в Стамбуле соглашение будет способствовать устранению угрозы голода для «миллиардов людей в мире». Кроме того, он высказался за скорейшее урегулирование украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Шойгу участвует в церемонии подписания документов по зерновому вопросу в Стамбуле.