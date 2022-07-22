Министр обороны РФ Шойгу прибыл в Стамбул для участия в церемонии подписания документов по зерновому вопросу

Днем в пятницу, 22 июля, глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, где он позже примет участие в церемонии подписании документов по "зерновому вопросу".
Сергей Шойгу в Стамбуле также встретится с турецким коллегой Хулуси Акаром. Соответствующие данные предоставили ранее сегодня в МО РФ.
Ранее в пятницу в Кремле подтвердили, что российский министр обороны отправился в Турцию, где в настоящий момент готовится подписание соглашения по вывозу зерна с украинской территории.