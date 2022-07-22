Песков: Кремль подтверждает, что Шойгу отправился в Турцию, где готовится подписание соглашения по экспорту зерна с Украины

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22 июля 2022, 13:12

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Кремль подтверждает, что российский министр обороны Сергей Шойгу отправился в Турцию, где готовится подписание соглашения по экспорту зерна с украинской территории. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль подтверждает, что Шойгу отправился в Турцию, где сегодня готовится подписание соглашения по экспорту зерна с Украины», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Детали соглашения пресс-секретарь главы государства раскрывать не стал.

Ранее в пятницу Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным оружием с 5 по 20 июля четырех американских установок HIMARS, переданных киевской стороне.