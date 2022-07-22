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Минобороны России заявило об уничтожении высокоточным оружием с 5 по 20 июля четырех установок HIMARS, переданных Украине

, 12:10

Минобороны России заявило об уничтожении высокоточным оружием с 5 по 20 июля четырех установок HIMARS, переданных Украине
РСЗО HIMARS, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

Российское министерство обороны заявило об уничтожении высокоточным оружием с 5 по 20 июля четырех американских установок HIMARS, переданных киевской стороне. Об этом говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале ведомства.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня “ХАЙМАРС” производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — указывается в сводке МО.

Ранее в пятницу сообщалось, что армия России ликвидировала пункт дислокации формирования «Черная сотня» в расположенном на территории Донбасса городе Краматорске.

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