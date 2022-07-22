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Армия России уничтожила пункт дислокации формирования «Черная сотня» в Краматорске, ликвидировано до 300 националистов

, 11:52

Армия России уничтожила пункт дислокации формирования «Черная сотня» в Краматорске, ликвидировано до 300 националистов
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российские Вооруженные силы уничтожили пункт дислокации формирования «Черная сотня» в расположенном на территории Донбасса городе Краматорске, ликвидировано до 300 националистов. Об этом, как передает РИА Новости, заявило министерство обороны РФ.

«МО РФ: уничтожен пункт дислокации нацформирования "Черная сотня", развернутый в школе Краматорска, ликвидировано до 300 националистов», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в Минобороны указали, что украинские войска охотятся за тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» из-за эффективности и мощи данного вооружения.

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