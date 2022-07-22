Власти Украины намерены ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта

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22 июля 2022, 23:13 Источник: ТАСС

Российский паспорт, Alexey Bychkov/globallook.com

В правительстве Украины прорабатывается вопрос о введении уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом в своем телеграм-канале написала в пятницу министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, вопрос о введении такой нормы закона обсуждался в пятницу на закрытом межведомственном совещании. Пока документ находится в стадии разработки.

Верещук признает, что вопрос носит скорее не юридический, а политический характер. С одной стороны, получение российского паспорта «помогает простому человеку выжить» на территориях, перешедших под контроль РФ. «С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой?» - написала министр.

11июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для лиц, которые постоянно проживают в ДНР, ЛНР и Украине.