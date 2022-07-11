Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей ДНР, ЛНР и Украины

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11 июля 2022, 15:16 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 11 июля, подписал указ об упрощенном получении гражданства России для лиц, которые постоянно проживают в ДНР, ЛНР и на Украине.

Согласно тексту документа, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, изменения вносятся в указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", а также в указ главы государства от 29 апреля 2019 года "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

Документ об упрощенном получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на Украине, вступает в силу со дня его подписания.