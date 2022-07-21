Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске

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21 июля 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки в многоэтажных жилых домах Краматорска.

Михаил Мизинцев уточнил, что украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки на нижних и верхних этажах многоэтажек на улице Машиностроителей в городе Краматорск, расположенном в Донецкой Народной Республике. Кроме того, во дворах размещены РСЗО.

Начальник НЦУО РФ добавил, что боевики в настоящий момент удерживают граждан в квартирах, используя их как "живой щит".