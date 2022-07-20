Посол ЛНР Мирошник: ВСУ готовят провокацию в Славянске

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20 июля 2022, 10:51

Родион Мирошник, посол ЛНР в Москве, Alexander Rekun / Global Look Press

Посланник Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в среду, 20 июля, сделал заявление о подготовке украинскими оккупантами провокации и постановке в оккупированном Славянске (город ДНР).

«В Славянске готовятся украинские провокации и постановки для выявления «коллаборантов», − цитирует слова Мирошника RT.

Разведка, по словам дипломата, зафиксировала группы боевиков, переодетых в российскую военную форму в нескольких районах города. Также украинские военизированные группировки надели на себя георгиевские ленты. Он отметил, что указанные боевики «чувствуют себя вольготно и позируют перед местными жителями».

Республиканский посол настоятельно напоминает, что в Славянске пока нет ни одного подразделения союзных войск РФ и ЛДНР. Даже на подступах города, а это значит, что «подходить к таким ряженым просто опасно».