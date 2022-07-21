В Белом доме сообщили, что Байден заразился COVID-19

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21 июля 2022, 18:00 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Ahmad Mezher/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг, 21 июля, заявила, что у президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена выявили коронавирус нового типа. Ранее политик сдал тест на COVID-19.

Карин Жан-Пьер уточнил, что сегодня утром президент Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. По словам пресс-секретаря Белого дома, предыдущий тест – от 20 июля – был отрицательным.

Подчеркивается, что президент Соединенных Штатов Америки полностью вакцинирован, кроме того, он прошел ревакцинацию. Известно, что у Джо Байдена выявлены "очень умеренные симптомы". Политик намерен работать удаленно до получения отрицательного теста.