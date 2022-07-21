Володин: президенту США Байдену необходимо продолжение боевых действий на Украине, чтобы удержать власть

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21 июля 2022, 08:23

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas / globallookpress.com

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену необходимо продолжение боевых действий на украинской территории, чтобы удержать власть. Соответствующую точку зрения высказал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер написал, что осенью в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Володин отметил, что Байдену крайне важно сохранить в законодательном органе большинство своих сторонников. В противном случае главе Белого дома может быть объявлен импичмент, допустил российский политик.

По мнению Вячеслава Володина, Джо Байдену нужно продолжение боевых действий на Украине, чтобы удержать власть.

«Другого выхода у него нет», — указал председатель ГД.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с прогнозом, согласно которому поставляемые киевской стороне американские вооружения будут расползаться по рукам «разномастных преступников по всему миру».