Медведев: поставляемое Украине американское оружие будет расползаться по рукам «разномастных преступников по всему миру»

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19 июля 2022, 11:00

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Американские вооружения, поставляемые Украине, будут расползаться по рукам «разномастных преступников по всему миру». Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», высказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«Поставляемое Киеву американское оружие будет расползаться по рукам “разномастных преступников по всему миру”, это уже происходит “под крышей” администрации и спецслужб США, заявил Дмитрий Медведев», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, отметил, что в ближайшее время киевская сторона начнет получать более дальнобойные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.