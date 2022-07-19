Секретарь Совнацбеза Украины Данилов: Киев в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для американских HIMARS

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19 июля 2022, 10:06

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Anatolii Siryk / globallookpress.com

Киев в ближайшее время начнет получать более дальнобойные боеприпасы для находящихся на его вооружении американских систем HIMARS. На это, как передает ТАСС, указал Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

«Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Эйден Эслин озвучил точку зрения, согласно которой США используют Украину для продажи оружия курдам в Сирии.