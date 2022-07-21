Боррель сообщил о включении мотоклуба «Ночные волки» в список санкций ЕС

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21 июля 2022, 15:10 Источник: РИА "Новости"

"Ночные волки", АГН Москва/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в четверг, 21 июля, что мотоклуб "Ночные волки" включен в санкционные списки ЕС.

Согласно последней информации, рестрикции были также введены Евросоюзом в отношении Сбербанка.

Напомним, 27 февраля текущего года президент Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) сообщил "Аргументам недели", что в отделениях организации открыты пункты по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса.