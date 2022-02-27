Байкеры принимают беженцев и собирают помощь для Донбасса – Хирург

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27 февраля 2022, 15:25 Марьяна Полянская

Фото предоставлены мотоклубом «Ночные волки»

В отделениях мотоклуба «Ночные волки» открыты пункты по сбору гуманитарной помощи. «Если хотите, можете присоединиться и тоже привезти необходимые вещи, которые байкеры доставят непосредственно людям в Донбасс», – сообщил «АН» президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

В Ростове-на-Дону, Крыму, Сочи, Краснодаре, Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбове, Белгороде, Липецке, Нижнем Новгороде, Казани и других городах по всей России, где есть отделения, «Ночные волки» предоставили для размещения​ беженцев с Донбасса свои клубные дома и другие места проживания. Например, только в Московской области готовы еще принять прямо сейчас 60 человек.

«Помогать своим – для нас дело чести! И об этом сейчас я​ могу говорить как о данности!» – подчеркивает А.​ Залдастанов. – «Знаете, я счастлив от того, что могу посмотреть этим людям в глаза и прочитать в них то, что адресовано лично мне».

«Мы ведь прекрасно помним время, когда ждать помощи было не от кого», – напоминает он. – «Но никогда не вели себя как мухоморы, безучастно взирая на происходящее. Завтра и нам самим может понадобится помощь. А помогая тогда и сейчас друг другу в жизни, чем только могли, искали и находили в этом спасение! А на тех людей, кто делает это по зову сердца, распространяются законы нашего Братства. Впереди большие испытания, но Россия, возрождаемая из невзгод словно птица Феникс, всегда выносит на своих крыльях тех, кто ищет у неё защиты!» - считает Хирург.