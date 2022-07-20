Медведев назвал 11 «грехов» России: от роста цен на бензин во всем мире до исчезновения динозавров

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в среду в своем телеграм-канале список того, в чем виновата Россия, озаглавив его «Наши грехи». В свой перечень Медведев включил как те обвинения, которые на самом деле звучали в адрес РФ, так и шутливые.
Как следует из поста, Россия виновата:
- в росте цен на бензин в США и других странах Запада;
- в росте цен на продукты во всех магазинах мира;
- в небывалой жаре на курортах Европы;
- в санкциях против России, из-за которых страдают «беззащитные» европейские компании;
- в том, что президент США Джо Байден «периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера»;
- в том, что в Америке можно голосовать по почте;
- в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой»;
- в отставках всех европейских лидеров со времен Петра Первого;
- в манипулировании общественным сознанием с помощью произведений российских авторов;
- в убийстве «прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей;
- в исчезновении динозавров.
В заключение своего списка Медведев добавил, что перечень открытый и может в дальнейшем пополняться.
Ранее замглавы Совбеза заявил, что мир в Украине наступит на российских условиях.