Медведев назвал 11 «грехов» России: от роста цен на бензин во всем мире до исчезновения динозавров

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20 июля 2022, 15:22 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в среду в своем телеграм-канале список того, в чем виновата Россия, озаглавив его «Наши грехи». В свой перечень Медведев включил как те обвинения, которые на самом деле звучали в адрес РФ, так и шутливые.

Как следует из поста, Россия виновата:

в росте цен на бензин в США и других странах Запада;

в росте цен на продукты во всех магазинах мира;

в небывалой жаре на курортах Европы;

в санкциях против России, из-за которых страдают «беззащитные» европейские компании;

в том, что президент США Джо Байден «периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера»;

в том, что в Америке можно голосовать по почте;

в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой»;

в отставках всех европейских лидеров со времен Петра Первого;

в манипулировании общественным сознанием с помощью произведений российских авторов;

в убийстве «прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей;

в исчезновении динозавров.

В заключение своего списка Медведев добавил, что перечень открытый и может в дальнейшем пополняться.

Ранее замглавы Совбеза заявил, что мир в Украине наступит на российских условиях.