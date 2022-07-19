Дмитрий Медведев: мир на Украине наступит на российских условиях

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19 июля 2022, 11:16

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Мир на Украине наступит на условиях Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указал Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности РФ.

«Мир на Украине наступит на российских условиях», — приведено высказывание чиновника в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также Медведев отметил, что не исключено создание в будущем международного механизма для расследования поставок Соединенными Штатами оружия на украинскую территорию.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее во вторник сообщалось, что Дмитрий Медведев выступил с прогнозом, согласно которому поставляемые киевской стороне американские вооружения будут расползаться по рукам «разномастных преступников по всему миру».