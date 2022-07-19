Представитель президента РФ Лаврентьев: визит Путина в Иран не стоит рассматривать как ответ на поездку Байдена на Ближний Восток

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19 июля 2022, 15:21 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

В визитах Владимира Путина и Джо Байдена в страны Востока не стоит искать никаких параллелей. Об этом в беседе с журналистами заявил во вторник специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Напомним, во вторник проходит визит президента России Владимира Путина в Тегеран, в ходе которого он встречается с лидерами Ирана Раиси и Турции Эрдоганом. На вопрос журналистов, стоит ли рассматривать эту поездку как ответ на ближневосточное турне Джо Байдена, состоявшееся в середине июля, Лаврентьев ответил отрицательно.

«Не стоит проводить такие параллели. Байден ехал на Ближний Восток с вполне конкретной целью, которая отвечает сугубо национальным интересам США, а не Ближнего Востока. Мы же проводим саммит и пытаемся решить проблемы региона, исходя из национальных интересов тех стран региона, в которых эти проблемы существуют», - заявил спецпредставитель президента РФ.

Он также подчеркнул, что действия стран в «астанинском формате» (Россия, Иран и Турция) направлены в первую очередь на политическое урегулирование сирийской проблемы.