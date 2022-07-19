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19 июля 2022, 11:23

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран. Во вторник, 19 июля, у российского президент пройдут переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Весь мир ждет результатов встреч Путина с иранским президентом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча в Тегеране станет первым за три года визитом Владимира Путина на очный саммит с президентами Ирана и Турции. Вероятно, с Раиси Путин обсудит тему ядерной сделки. С Эрдоганом - ситуацию с вывозом зерна из портов Украины.

В Тегеране пройдут переговоры в Астанинском формате по Сирии. В ходе трехсторонних переговоров главы государств обсудят меры по ликвидации очага терроризма в Сирийской Арабской Республике и вопросы гуманитарной помощи. По итогам встречи планируется заявление глав государств.