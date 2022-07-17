Крымский депутат Фикс заявил о необходимости полной демилитаризации и денацификации Украины до границ с Евросоюзом

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17 июля 2022, 14:29 Источник: РИА Новости

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Ефим Фикс, первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым, заявил о необходимости полной демилитаризации и денацификации Украины до границ с Европейским союзом. Об этом информирует РИА Новости.

Некоторое время назад Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса украинского президента, допустил, что киевские силы могут ударить по Крымскому мосту при появлении соответствующей технической возможности.

По словам Ефима Фикса, подобные высказывания «подтверждают, что нужна полная демилитаризация и денацификация Украины до границ с Евросоюзом». В случае претворения в жизнь данного сценария, как отметил крымский депутат, «мы будем уверены, что никакие сумасшедшие идеи не будут реализованы».