Сенатор Клишас: угрозы Киева атаковать Крымский мост подтверждают, что демилитаризацию нужно проводить на всей Украине

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17 июля 2022, 07:26

Сенатор Андрей Клишас, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Угрозы Киева атаковать российский Крымский мост подтверждают, что демилитаризацию следует осуществлять на всей территории Украины. Соответствующую точку зрения высказал в Telegram представитель Совета Федерации Андрей Клишас.

По словам отечественного сенатора, «угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине». Клишас отметил, что в противном случае всегда будет сохраняться угроза для территории РФ и ее граждан.

Некоторое время назад Алексей Арестович, внештатный советник руководителя офиса украинского президента, сделал заявление о том, что киевская сторона может ударить по Крымскому мосту при появлении технической возможности.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сенатор Владимир Джабаров назвал безусловную победу Москвы в специальной операции на Украине самым быстрым способом вернуть связи жителей России с Европой.