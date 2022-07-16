Сенатор Джабаров назвал безусловную победу Москвы в спецоперации на Украине самым быстрым способом вернуть связи россиян с Европой

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16 июля 2022, 14:36

Сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель Совета Федерации Владимир Джабаров назвал безусловную победу Москвы в специальной операции на украинской территории самым быстрым способом вернуть связи россиян с Европой. Соответствующую публикацию отечественный сенатор разместил в Telegram.

По словам Джабарова, в настоящий момент он слышит высказывания о том, что в связи с украинскими событиями европейские государства «рвут с нами связи, прерваны деловые и личные поездки».

«Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете, — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине», — говорится в посте, который выложил парламентарий.

Ранее в субботу сообщалось, что истребители ВКС РФ уничтожили в ходе воздушного боя два самолета МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Украины.