Российские истребители уничтожили в воздушном бою два МиГ-29 и один Су-25 Украины

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16 июля 2022, 14:08

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские истребители уничтожили в ходе воздушного боя два самолета МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Украины. Такую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что в небе были сбиты два украинских вертолета.

Ранее в субботу сообщалось, что российская армия ликвидировала, применив высокоточное оружие, пункты управления 80-й десантно-штурмовой бригады и 3-й танковой бригады ВСУ.