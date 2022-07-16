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Армия России ликвидировала высокоточным оружием пункты управления 80-й десантно-штурмовой бригады и 3-й танковой бригады ВСУ

, 13:48

Армия России ликвидировала высокоточным оружием пункты управления 80-й десантно-штурмовой бригады и 3-й танковой бригады ВСУ
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала пункты управления 80-й десантно-штурмовой бригады и 3-й танковой бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, предоставило министерство обороны РФ.

«ВС РФ высокоточным оружием уничтожили пункты управления 80-й десантно-штурмовой бригады и 3-й танковой бригады ВСУ», — процитировано заявление Минобороны в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественная авиация уничтожила до 200 националистов и иностранных наемников в результате удара по пункту дислокации бригады украинской территориальной обороны в городе Николаеве.

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