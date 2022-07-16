ВКС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников, ударив по пункту дислокации бригады теробороны Украины в Николаеве

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16 июля 2022, 13:35

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали до 200 националистов и иностранных наемников, ударив по пункту дислокации бригады украинской территориальной обороны в городе Николаеве. Об этом, как передает ТАСС, заявило министерство обороны РФ.

«ВКС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в результате удара по пункту дислокации 123-й бригады теробороны ВСУ в Николаеве», — приведена информация от МО в посте, появившемся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Минобороны указало на то, что отечественная авиация фактически уничтожила 115-ю бригаду Вооруженных сил Украины, которая действовала в районе города Северска в Донбассе.