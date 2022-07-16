МО России: ВКС РФ фактически уничтожили 115-ю бригаду армии Украины, действовавшую в районе Северска в Донбассе

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16 июля 2022, 13:23

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС фактически ликвидировали 115-ю бригаду Вооруженных сил Украины, которая действовала в районе расположенного на территории Донбасса города Северска. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указало министерство обороны РФ.

«ВКС России фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении. Потери украинской стороны составляют более 600 человек, заявили в Минобороны РФ», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что ракеты, поставляемые Вашингтоном и Брюсселем Киеву, могут прилететь обратно к своим владельцам.