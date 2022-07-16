Володин: ракеты, поставляемые Вашингтоном и Брюсселем Украине, могут прилететь обратно к своим владельцам

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16 июля 2022, 12:19

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Снаряды, поставляемые Вашингтоном и Брюсселем Украине, могут прилететь обратно к своим владельцам. Соответствующий вариант развития событий допустил председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Володина.

Таким образом спикер прокомментировал заявление главы украинского Минобороны Алексея Резникова, который признался, что не очень разбирается в ракетных системах, получаемых Киевом от стран Запада.

Как сообщалось ранее сегодня, член Совета Федерации Андрей Клишас высказал прогноз, согласно которому без ответных жестких действий со стороны Москвы обстрелы российской территории Украиной будут продолжаться.