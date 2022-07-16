Сенатор Клишас: без ответных жестких действий России обстрелы ее территории Украиной будут продолжаться

Без ответных жестких действий со стороны России обстрелы территории страны Украиной будут продолжаться. Соответствующий прогноз высказал член Совета Федерации Андрей Клишас.
«Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться», — говорится в публикации, которую отечественный сенатор разместил в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее в субботу, киевские военные обстреляли поселок городского типа Теткино, расположенный в Курской области. Согласно информации, предоставленной губернатором Романом Старовойтом, в результате инцидента произошли возгорания.