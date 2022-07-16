Сенатор Клишас: без ответных жестких действий России обстрелы ее территории Украиной будут продолжаться

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16 июля 2022, 11:40

Сенатор Андрей Клишас, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Без ответных жестких действий со стороны России обстрелы территории страны Украиной будут продолжаться. Соответствующий прогноз высказал член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться», — говорится в публикации, которую отечественный сенатор разместил в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, киевские военные обстреляли поселок городского типа Теткино, расположенный в Курской области. Согласно информации, предоставленной губернатором Романом Старовойтом, в результате инцидента произошли возгорания.