Российские военные из группировки «О» раздали жителям Лисичанска пятьсот продуктовых наборов

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17 июля 2022, 12:18 Источник: РИА "Новости"

боец ЛНР, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Утром в воскресенье, 17 июля, стало известно, что российские военные из группировки "О" ("Отважные") раздали жителям города Лисичанск в Луганской Народной Республике пятьсот продуктовых наборов.

Помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Роман подчеркнул, что жители Лисичанска остались очень довольны. Он также поблагодарил всех россиян, которые собирают гуманитарную помощь и отправляют ее в ЛНР.

Горожане рассказали корреспонденту РИА "Новости", что в Лисичанске есть проблемы с товарами первой необходимости, однако уточнили, что постепенно ситуация улучшается. Граждане подчеркнули, что по улицам стало проще ходить, кроме того, обращение стало "человеческим". "Ждали, дождались, слава богу", – заявил в беседе с журналистом местный житель.