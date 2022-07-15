Сенатор Косачев: власти США встревожены провалами попыток сколотить глобальную антироссийскую коалицию

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15 июля 2022, 11:06

Сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов встревожены провалами попыток сколотить глобальную антироссийскую коалицию. Соответствующую точку зрения высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Отечественный сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале заявленный американским министерством финансов вывод некоторых товаров из-под действия ограничительных мер, введенных в отношении Москвы.

По словам Косачева, «вряд ли здесь можно говорить о доброй воле США или постепенном просветлении в умах американских политиков».

«Они более всего встревожены провалами попыток сколотить глобальную антироссийскую коалицию при помощи откровенных пропагандистских фейков про вину России в мировых проблемах», — говорится в публикации, выложенной парламентарием.

Константин Косачев отметил, что Штаты вынуждены вносить коррективы в свои действия, поскольку «мир оказался умнее, чем он виделся из Вашингтона».

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан указал на то, что политика рестрикций против РФ не оправдала ожиданий.