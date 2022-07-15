Премьер Венгрии Орбан: политика санкций против РФ не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и задыхается

Политика ограничительных мер против Российской Федерации не оправдала ожиданий, европейская экономика выстрелила себе в легкие и задыхается. На это, как передает РИА Новости, указал руководитель венгерского правительства Виктор Орбан.
«Политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил Орбан», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен назвала Москву ответственной за проблемы, которые испытывает мировая экономика.