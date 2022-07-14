Спикер Госдумы Володин побывал в ЛНР с рабочей поездкой

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14 июля 2022, 17:24

Делегация РФ в ЛНР,, Gosduma RF/ Global Look Press.com

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отправился с рабочей поездкой в Луганскую Народную Республику. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает пресс-служба Госдумы.

Во время выступления перед коллегами из республиканского парламента спикер Госдумы отметил: «Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан».

Ранее стало известно, что официальный Киев не может согласиться на мирные переговоры с Москвой по причине упорного сопротивления Запада политическому урегулированию. Такое заявление сделала сегодня, 14 июля, советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.