Делегаты РФ в ОБСЕ отметили стремление Запада не дать Украине вступить в мирные переговоры

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14 июля 2022, 16:35

Заседание ОБСЕ, MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный Киев не может согласиться на мирные переговоры с Москвой по причине упорного сопротивления Запада политическому урегулированию. Такое заявление сделала сегодня, 14 июля, советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Прозвучало заявление на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Российские делегаты обратились к странам Запада решить для себя, к чему они стремятся: переговорам или «победе» Украины.

«Пока они делают всё, чтобы не позволить Киеву перейти к мирному процессу, накачивая его западными вооружениями, которые впоследствии используются для бомбёжек городов и уничтожения гражданского населения», − значится в заявлении, которое разместили на сайте МИД РФ.