Медведев заявил, что власти США воспринимают книгу Оруэлла «Скотный двор» как руководство к действию

Аргументы Недели → Политика 13+

14 июля 2022, 14:55 Источник: Telegram

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты Америки воспринимают книгу Джорджа Оруэлла "Скотный двор" как план действия или руководство по эксплуатации себе подобных.

Дмитрий Медведев отметил, что американцам ближе всего знаменитый лозунг хряка из "Скотного двора" по имени Наполеон, который гласит, что все животные равны, однако "некоторые равнее прочих". По мнению зампреда Совета Безопасности РФ, это высказывание отражает понимание Вашингтоном демократии.

Медведев уточнил, что такая модель устройства мира крайне проста – всем все нельзя, а Соединенным Штатам все можно.