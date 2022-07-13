Песков заявил, что тема передачи России иранских беспилотников не будет обсуждаться в ходе визита Путина в Тегеран

Аргументы Недели → Политика 13+

13 июля 2022, 13:47 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Вопрос передачи России иранских беспилотников не будет обсуждаться во время визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран. Об этом сообщил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран передаст России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов. Позднее глава иранского МИД опроверг эту информацию. Песков тоже отрицательно ответил на вопрос, станет ли эта тема предметом обсуждения в Тегеране.

«Нет, никаких комментариев на этот счет у нас нет», - добавил он.

Визит Владимира Путина в Тегеран запланирован на 19 июля. В ходе него российский президент проведет переговоры с лидерами Ирана и Турции.