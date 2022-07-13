Песков заявил, что тема передачи России иранских беспилотников не будет обсуждаться в ходе визита Путина в Тегеран

Вопрос передачи России иранских беспилотников не будет обсуждаться во время визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран. Об этом сообщил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран передаст России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов. Позднее глава иранского МИД опроверг эту информацию. Песков тоже отрицательно ответил на вопрос, станет ли эта тема предметом обсуждения в Тегеране.
«Нет, никаких комментариев на этот счет у нас нет», - добавил он.
Визит Владимира Путина в Тегеран запланирован на 19 июля. В ходе него российский президент проведет переговоры с лидерами Ирана и Турции.