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Песков подтвердил, что Путин 19 июля встретится в Иране с Раиси и Эрдоганом

, 12:57 Источник: ТАСС

Песков подтвердил, что Путин 19 июля встретится в Иране с Раиси и Эрдоганом
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/globallook.com

19 июля в Тегеране президент РФ Владимир Путин встретится с главами Ирана Эбрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в ходе пресс-колла во вторник сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что кроме трехсторонней встречи пройдут и двусторонние.

«Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там [в Иране], — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, в конце июня Путин провел двустороннюю встречу с Раиси на полях Каспийского саммита.

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