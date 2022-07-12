Замглавы МИД России Грушко обсудил с послом Италии Стараче двусторонние отношения и ситуацию на Украине

Заместитель главы МИД России Александр Грушко во вторник, 12 июля, обсудил с послом Италии в Москве Джорджо Стараче текущую ситуацию на Украине, а также вопросы работы дипмиссий двух стран.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Александр Грушко и Джорджо Стараче в рамках беседы подробно обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Подчеркивается, что особое внимание уделялось ситуации на Украине.
Дипломаты также поделились мнениями о функционировании диппредставительств Российской Федерации и Италии.